Turgåer slukket skogbrann i Oslo

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om brannen rundt klokken 6 søndag morgen.

En time senere melder 110-sentralen i Oslo at et område på rundt 100 kvadratmeter har brent, men at mye av brannen er slukket av en turgåer

– En hverdagshelt på tur med hunden sin har fått slukket det meste, og samtidig hjulpet oss med å finne fram. Brannvesenet er straks fremme med utstyr for å få slukket dette skikkelig, skriver 110-sentralen på Twitter like før klokken 7.

Det er foreløpig ikke meldt om noen årsak til brannen, men brannvesenet advarte lørdag kveld mot bålbrenning i Oslomarka.

– Vi får i kveld mange telefoner om bålbrenning i marka. Det generelle bålforbudet er gjeldende, og vår klare mening er at det absolutt ikke er forsvarlig å brenne bål i skogen nå, skrev 110-sentralen

