Oslo-skole utsetter skolestarten

NTB Innenriks

Lørdag ble det kjent at en ansatt ved skolen var smittet av koronaviruset. Direktør Marte Gerhardsen i utdanningsetaten i Oslo kommune opplyser til VG søndag kveld at skolen har oppdaget at flere ansatte er koronasmittet, og 16 ansatte er i karantene.

– Skolen ser derfor at de ikke kan åpne som planlagt mandag. Det viktigste for oss er å ha en skole som er trygg, slik at vi kan følge veilederen og smitterutinene som vanlig. Når det er 16, stort sett assistenter, i karantene, klarer ikke skolen å organisere starten som planlagt. Det er vi veldig lei oss for, men vi kan tidligst åpne på onsdag, sier Gerhardsen.

Nordtvet er den eneste av Oslo kommunes 108 barneskoler som utsetter skolestarten.

(©NTB)