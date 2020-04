Undersøkelse: Nær fire av ti har følt seg ensomme under koronakrisen

NTB Innenriks

61 prosent av de spurte svarer at de ikke har vært ensomme, mens 2 prosent svarer «vet ikke» i undersøkelsen Norstat har utført for ABC Nyheter.

– Vi vet ikke noe om hvor mange av disse som vanligvis føler seg ensomme, men at 37 prosent svarer at de har følt seg ensomme, er uansett et relativt høyt tall, sier psykologiprofessor Elisabeth Norman ved Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet.

Blant dem med inntekt under 300.000 kroner oppgir hele 52 prosent at de har følt seg ensomme. Blant dem som tjener over 900.000 kroner, er tilsvarende tall 27 prosent.

I husstander med bare én person svarer nesten halvparten at de føler eller har følt seg ensomme den siste tiden. Det er også ensomhet i større husstander. I husstander med fem eller flere personer sier nesten 39 prosent at de har følt seg ensomme.

De yngre aldersgruppene oppgir i større grad at de har følt på ensomhet enn de eldre aldersgruppene.



1.000 personer er intervjuet i undersøkelsen.

(©NTB)