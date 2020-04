NTB Innenriks

Lørdag ble det kjent at forbudet mot arrangementer med mer enn 500 personer videreføres til 1. september.

– Vi er lei oss for at vi ikke kan ha festival i år, men vi støtter styresmaktenes avgjørelse om at helse og sikkerhet må komme først, sier festivalsjef Arve Kleppe for Norsk Countrytreff.

I 2019 fant nær 17.000 besøkende veien til festivalen, som arrangeres på Breim i Gloppen.

Billetter til festivalen i 2020 refunderes, eller man kan få en verdikupong som kan brukes senere.

