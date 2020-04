Regjeringen vil videreføre koronaløsninger for domstolene

NTB Innenriks

Regjeringen innførte i slutten av mars en rekke tiltak for justissektoren for å dempe konsekvensene av koronautbruddet. Nå foreslås det at tiltakene skal gjelde fram til nyttår.

Tiltakene omfatter blant annet:

* Domstolene får utvidet adgang til å holde fjernmøte og gjennomføre fjernavhør.

* Det åpnes for mer bruk av skriftlig behandling av straffesaker og straffeprosessuelle tvangsmidler.

* Det foreslås midlertidige løsninger for signering og avsigelse av rettslige avgjørelser.

Regjeringen viser til at de midlertidige løsningene har hatt stor betydning for å få avviklet behandling i domstolene. Ifølge Domstoladministrasjonen kan 40 prosent av sakene gjennomføres, men uten slik tilpasning ville avviklingen ligge på 10 prosent av normalt nivå.

(©NTB)