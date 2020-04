Regjeringen framskynder utbetaling av tilskudd fra Norsk Tipping

NTB Innenriks

Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), får fordelt 18 prosent av spillemidlene.

For å avhjelpe konsekvensene av koronakrisen og bedre likviditeten i disse organisasjonene har regjeringen tillatt at disse midlene kan utbetales forskuddsvis i mai.

– Vi har sørget for en rask forskriftsendring nå, for å bedre likviditeten i organisasjonene. Samtidig jobber vi videre med tiltak for sektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

(©NTB)