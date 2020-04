Nedgang på Oslo Børs etter dystre økonomiprognoser

NTB Innenriks

Statistisk sentralbyrås økonomirapport ble lagt fram fredag morgen.

Hovedindeksen åpnet med en nedgang på 1,33 prosent, og nedgangen tiltok utover dagen.

I SSB-rapporten står det blant annet at norsk økonomi er i en lavkonjunktur som sannsynligvis vil vare i flere år framover.

Equinor ble mest omsatt fredag og hadde en nedgang på 1,4 prosent. Deretter fulgte oppdrettsselskapet Mowi med en nedgang på 2,4 prosent. Yara endte opp 1,6 prosent, mens både DNB (-2,1) og Telenor (-1,3) endte ned.

Oljeprisen faller

Det var nedgang i alle sektorene. Energisektoren endte ned 1,2 prosent, mens både sjømat- og shippingsektoren endte ned 2,6 prosent fredag.

Blant de store selskapene ble RAK Petroleum dagens børsvinner med en oppgang på 10,2 prosent. I motsatt ende av skalaen endte IDEX Biometrics med en nedgang på 9,1 prosent.

Etter oppgang i oljeprisen torsdag ble det en ny nedtur for nordsjøoljen fredag. Prisen falt med 2,36 prosent, og et fat nordsjøolje ble fredag ettermiddag solgt for drøyt 21 dollar.

Stort sett ned i Europa og USA

På de største børsene i Europa var det også nedgang fredag. DAX 30 i Frankfurt var ned 1,2 prosent rundt klokken 17, mens FTSE 100 i London var ned 0,8 prosent. CAC 40 i Paris var ned 0,9 prosent.

I USA var den brede S&P 500-indeksen ned 0,2 prosent i 17.20-tiden norsk tid. Teknologiindeksen Nasdaq var så vidt opp 0,04 prosent, mens den industritunge Dow Jones var ned 0,4 prosent.

