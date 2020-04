Nær 362 millioner er tildelt næringslivet gjennom kompensasjonsordningen

NTB Innenriks

Det fremgår av den nye innsynsløsningen som gir opplysninger om bedrifter som har fått innvilget søknad om tilskudd fra ordningen.

Portalen for kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet lørdag. Nå kan man også få innsyn i ordningen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier at åpenheten innsynsløsningen gir, er viktig for legitimiteten til hele ordningen, som Skatteetaten forvalter. Innsynsløsningen blir oppdatert klokka 9 hver dag, også i helgene.

– Innsynsløsningen vil gi offentligheten mulighet til å følge med på bruken av fellesskapets penger i kompensasjonsordningen. Det er en styrke for hele ordningen at journalister, forskere og andre har innsyn i at ordningen forvaltes i tråd med regelverket. En slik praksis har likhetstrekk med den åpenhet som vi praktiserer i forbindelse med offentliggjøringen av skattelistene, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

(©NTB)