Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

I tillegg er det inngått avtaler om produksjon av inntil 20.000 liter desinfeksjonsvæske i døgnet, opplyser Helse sør-øst og Sykehusinnkjøp i en pressemelding.

Når det gjelder produksjon av engangsvisir og smittevernfrakker har Sykehusinnkjøp gjennomført konkurranser. Så mange tilbydere har meldt seg at det har vært mulig å gjennomføre, sier administrerende direktør Kjetil Istad.

– Vi har lagt vekt på vanlige innkjøpsfaglige kriterier som kvalitet, pris og leveringssikkerhet. Siden det fortsatt er viktig å skaffe dette utstyret raskt, har leveringssikkerhet blitt tillagt stor vekt, sier han.

Konkurransene ble gjennomført som hasteanskaffelser. Det innebærer at kvalifiserte leverandører ble invitert til en konkurranse.

Blant leverandørene det nå er avtaler med er: Janusfabrikken AS i Bergen, ASAP Norway i Skien, Ekornes AS (Sykkylven), RK Grafisk AS/Grafisk Kompani AS (Oslo/Lillestrøm), Less AS (Østre Toten), Wilhelmsen Chemicals AS (Færder), Profil Emballasje AS (Vaksdal), Copycat AS (Oslo), Thure Trykk AS (Skien), 07 Media AS (Oslo).

