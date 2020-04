Bekymringsmelding beskriver sykehjem i Bergen som «smittebombe»

NTB Innenriks

Sist fredag fikk Fylkesmannen i Vestland en bekymringsmelding om Metodisthjemmet, og det ble åpnet tilsyn mot sykehjemmet, ifølge Bergensavisen.

13 beboere er per fredag 24. april døde, mens ytterligere ni er smittet, ifølge Bergens Tidende.

Fylkesmannen har gitt begge avisene innsyn i bekymringsmeldingen som førte til tilsynet.

– Katastrofale tilstander

I bekymringsmeldingen beskrives det «katastrofale tilstander» både når det gjelder oppfølging av pasientene, mangel eller feil bruk av verneutstyr, og at de ansatte er fullstendig overarbeidet, skriver BT.

Ifølge VGs oversikt er Metodisthjemmet hardest rammet av koronakrisen blant sykehjemmene i Norge.

Det første smittetilfellet blant de 46 beboerne på Metodisthjemmet ble kjent mandag 6. april, ifølge BA. 16. april ble flere av de smittede beboerne flyttet ut av sykehjemmet. Det er ikke kjent hvordan smitten kom til sykehjemmet.

– Smitten er under kontroll

Styreren ved sykehjemmet henviser til Bergen kommune for kommentarer.

Direktør Anita Wøbbekind Johansen i sykehjemsetaten skriver i en epost til BA at det ikke er noen tvil om at Metodisthjemmet har vært i en krevende situasjon.

De avventer nå Fylkesmannens vurderinger.

– Samtidig er det viktig å få fram at smittesituasjonen på sykehjemmet nå er under kontroll. Antall beboere på sykehjemmet er halvert, og bare to beboere på sykehjemmet er smittet, skriver hun.

Øvrige smittede beboere er flyttet til kommunens spesialavdelinger for covid-19-syke.

– Sykehjemmene har gode og oppdaterte beredskapsplaner, og vi har ansatte med høy kompetanse. Sykehjemmene håndterer jevnlig smitte av ulik art, og vi har gode smittevernrutiner. Våre prosedyrer deles med sykehjemsleger i resten av Norge, som kan benytte vår kunnskap, skriver Johansen.

