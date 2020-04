Yara-resultat i minus

NTB Innenriks

– Ekskludert valutatapet var resultatet på 105 millioner dollar, sammenlignet med 161 millioner dollar i første kvartal i 2019, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Totalt hadde selskapet en omsetning på 2.851 millioner dollar i første kvartal, mot 3.014 millioner dollar i samme periode i fjor.

Til tross for negativt resultat, er konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara fornøyd.

– Yaras drift går tilnærmet normalt, og resultatene reflekterer høyere leveranser med god fremdrift i planting og gjødsling på den nordlige halvkule, sier han i en pressemelding.

I kvartalsrapporten slås det fast at det å «opprettholde driften» under covid-19 er topp prioritet for selskapet.

