Planlagt sykehusbehandling har falt mellom 22 og 36 prosent

Det var ventet at oppbyggingen av kapasiteten for å håndtere et økende antall covid-19-pasienter ville medføre at planlagt behandling ville måtte settes på vent, sa helsedirektør Bjørn Guldvog da han torsdag la fram tallene på den daglige koronapressekonferansen.

– Omfanget av nedgangen varierer med type aktivitet og varierer litt mellom foretakene, sa Guldvog, som blant annet viser til at tusenvis av sykehusansatte har vært i karantene.

Også innen øyeblikkelig hjelp har det vært en nedgang på mellom 12 og 18 prosent.

Polikliniske konsultasjoner har falt med 31 prosent. Innenfor rusbehandling og psykisk helsevern har nedgangen vært noe mindre med et fall på 16 prosent. Dagbehandlinger innenfor psykiatrien har imidlertid falt med hele 41 prosent, ifølge helsedirektøren.

Derimot har antall døgnopphold for rusbehandling økt i perioden.

Helseminister Bent Høie (H) har bedt sykehusene om å trappe opp planlagt behandling.

– Vi har gitt et oppdrag om at man skal tilbake til mer normal aktivitet, sa Høie, med trykk på «mer».

– Men jeg understreker at oppdraget ikke er at man skal tilbake til normal aktivitet. Det er viktig å fortsatt holde høy beredskap, sa Høie.

