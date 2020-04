Påstand om 21 års fengsel for faren i Kapp-saken

NTB Innenriks

Saken startet i Gjøvik tingrett tirsdag, og aktor holdt sin prosedyre torsdag ettermiddag.

– Dette dreier seg først og fremst om hvordan retten skal utmåle straff for en far som har henrettet ett av sine barn, sa statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Seksuell omgang

Tiltalen omfatter også seksuell omgang med gutten, noe faren delvis har erkjent, samt frihetsberøvelse mot kona.

Aktor mener den tiltalte har brukt familiens morgenrutiner i sin kalkulering da han planla drapet, som skjedde ved kvelning.

– Han vet at kona kommer til å gå på toalettet. Han kan høre via luftekanalen at døra går i lås, og det er startskuddet for ham, sa aktor.

Døde på sykehus

15-årige Oscar André Ocampo Overn ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor. Han døde en snau måned senere.

Statsadvokaten mener drapet i seg selv kvalifiserer til fengsel i 21 år. Det er før de andre tiltalepostene tas i betraktning.

Han brukte i prosedyren lang tid på å gå gjennom lovverk og rettspraksis for tilståelsesrabatt. Han nevnte også at det finnes saker der dette ikke skal gis.

– Vår sak er slik, konkluderte han.