Nybø oppfordrer til oppussing av hus og hjem

NTB Innenriks

– Jeg har en liten oppfordring til dem som drømmer om å pusse opp badet eller huset: Ring håndverkerne!, sa Nybø under torsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Hun gleder seg over at flere virksomheter nå kan åpne dørene igjen og oppfordrer folk til å bidra til å støtte opp om næringer gjennom innkjøp.

– Regjeringen har kommet med tiltak for å hjelpe bedrifter gjennom krisen. Butikker gjør det de kan for å gjøre lokalene trygge, håndverkere tar grep for å gjøre jobben på en forsvarlig måte, sa Nybø.

I faghandelen melder 56 prosent av virksomhetene om betydelig nedgang, mens 14 prosent har stengt helt, ifølge næringsministeren.

– Tiltakene hjelper, men er ikke perfekte. Vi må jobbe videre og se om det er behov for justeringer eller flere tiltak fremover, sa hun.

