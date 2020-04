Koronaviruset kan ha kommet for å bli

NTB Innenriks

– Jeg tror at det er rimelig utenkelig å tenke at koronaviruset forsvinner fullstendig i et internasjonalt perspektiv, sier Gunnveig Grødeland, seniorforsker ved instituttet for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo til NRK.

Når den grunnleggende immuniteten er etablert i befolkningen, kommer det tilbake som et mildere sesongvirus, mener hun.

– Siden dette viruset antas å bli påvirket av temperatur, vil en varm sommer kanskje føre til at vi ikke får det da. Men kanskje til høsten når det blir kaldere. På den måten kan du få etablert en sesongbasert utbruddsvariant, sier Grødeland.

Hun forklarer at om du allerede har hatt koronaviruset, har du opparbeidet deg en form for immunrespons mot det.

Hvis viruset kommer tilbake i mildere form, trenger vi ikke like strenge tiltak, mener direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

