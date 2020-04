Klimasmell for Oslo – utslippene økte

NTB Innenriks

– Selv om Oslos samferdselspolitikk gir resultater, er det ikke nok. Utslippstallene viser at det må gjøres mye mer. Bompengene og parkeringsavgiftene må betydelig opp. Planer om motorveier må skrotes. Det må bygges mye mer sykkelvei. Og det må bli enda billigere og enklere å reise med kollektivtransport, sier Arild Hermstad (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, til NTB.

Torsdag slapp Miljødirektoratet kommune- og fylkesvise utslippstall for 2018. Statistikken ligger altså et par år bak, men man kan detaljert se hvordan utviklingen var for hver enkelt kommune og fylke mellom 2017 og 2018. I Oslo økte klimagassutslippene med over 60.000 tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer rundt 5 prosent mellom 2017 og 2018.

Dette skjer til tross for at hovedstaden har gjennomført en rekke klimatiltak med MDG i styringen for miljø og samferdsel.

– Dette er svært urovekkende og betyr at vi må skjerpe innsatsen. Vi ventet et dårlig resultat i 2018, som det var for Norge som helhet. Tallene for Oslo er likevel svakere enn vi ventet, sier Hermstad.

Oslo kommune har et uttalt mål om å bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030.

