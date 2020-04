NTB Innenriks

– Det har vært et alvorlig utbrudd av koronavirus der. Vi ønsker å se at virksomheten drives slik at alle pasienter, både smittede og ikke smittede, blir ivaretatt, sier fylkeslege Helga Arianson til Bergensavisen.

Fylkesmannen i Vestland har nå åpnet tilsyn ved sykehjemmet.

– Bakgrunnen er utbruddet av koronavirus på sykehjemmet. Vi var i tenkeboksen allerede, og så fikk vi også en bekymringsmelding som gjorde at vi bestemte oss, sier Arianson.

(©NTB)