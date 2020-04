Brannvesenet kritisk til filming av dødsbrann i Oslo

NTB Innenriks

En mann mistet livet fredag etter at han ble hentet livløs ut fra et brennende trehus i St. Halvards gate i Gamle Oslo. Allerede før brannvesenet var ankommet stedet lå bilder og film av brannen på nettet, spredt på sosiale medier.

– Vi undres over de prioriteringer som tas før nødetatene er på plass på skadestedet. Hva skjer egentlig i løpet av de kritiske minuttene før vår ankomst? Det som er sikkert, er at brannen filmes, og deles, med kommentar om at det trolig ikke er noen i huset som trenger hjelp. Det var det, skriver Oslo brann- og redningsetat på Facebook.

De presiserer at de ikke etterlyser hverdagshelter som skal kaste seg inn i brennende bygninger og risikere egen helse for å redde andre.

– Alle har en plikt til å vurdere om det er noe man kan bidra med på et brannsted. Filming må ikke være det første man tenker på. Det første man må tenke på, er om det er noe man kan gjøre uten at det går utover egen sikkerhet, sier brannsjef Jon Myroldhaug til TV 2.

I innlegget på Facebook skriver Myroldhaug at vi ikke må glemme vår plikt den dagen vi selv havner i en situasjon hvor noen er, eller kan være, i nød.

– Da håper vi du handler med tanke på å redde liv, ikke ut fra et behov for å dokumentere og dele flammene. Det siste redder ingen, skriver brannsjefen.

