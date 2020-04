NTB Innenriks

Hovedindeksen justerte seg ned fra 0,7 til 0,4 poeng etter noen minutters handel, noe som er omtrent det mange analytikere spådde på forhånd.

Mest omsatt i åpningsminuttene var Equinor, som først steg med nesten 1 prosent, for deretter å falle ned med 0,7 prosent.

Av de største selskapene notert på hovedindeksen faller Telenor med 0,5 prosent, mens DNB stiger med 0,8 og Yara med 0,4 prosent.

Et fat nordsjøolje ble like etter børsåpning omsatt for 21,5 dollar, opp over fem prosent.

