Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall på Voss

NTB Innenriks

Politiet ble varslet av en representant fra Voss kommune om at de ikke fikk kontakt med avdøde.

– Mannen bodde i en kommunal bolig, og vi ble kontaktet av kommunen etter at de ikke fikk kontakt med ham, sier Ivar Hellene, lensmann på Voss, til Bergens Tidende.

I en pressemelding opplyser Vest politidistrikt at kriminalteknikere fra Bergen er på vei til stedet for å starte undersøkelser. Politiet ønsker ikke å opplyse om hva som gjør at dødsfallet betegnes som mistenkelig.

I en pressemelding opplyser Vest politidistrikt at det jobbes med å kartlegge avdødes siste bevegelser og mulige vitner som kan ha vært i kontakt med avdøde. Politiet vil også sikre eventuell videoovervåking i området.

Arbeidet med å varsle avdødes pårørende var ved 14.30-tiden ikke ferdig.