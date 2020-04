Høyere utdanning starter som normalt til høsten

NTB Innenriks

– Til høsten må vi rett og slett se an smittesituasjonen. Men studiene starter opp, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) på spørsmål fra NTB under den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

Høgskolene og universitetene planlegger nå for ulike scenarioer – både for at undervisningen stort sett må foregå hjemme, og for at man kan samles på skolene, ifølge statsråden.

– Men det starter opp som normalt, sa Asheim.

– Takk ja til studieplassen

Han ber studenter om å planlegge for en normalt høst.

– Takk ja til den studieplassen du blir tilbudt, søk studentbolig eller finn et bokollektiv. Rett og slett planlegg for at livet skal gå som normalt til høsten, lyder oppfordringen fra Asheim.

Han ber også høgskoler og universiteter om å passe ekstra godt på de nye studentene.

– Mange studenter skal starte å studere for aller første gang, og i den rare tiden vi lever i nå, så kan det være ekstra skummelt å flytte hjemmefra og til en helt ny by. Derfor har jeg i dag uttrykt til landets rektorer en klar forventning om at de skal ta spesielt godt imot nye studenter, sa han.

Må ha en plan

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er enig i at studentene må planlegge for en normal høst.

– Samtidig er det viktig at utdanningsinstitusjonene har en plan for hvordan de skal ta vare på studentene, og spesielt de som skal starte på høyere utdanning for første gang, uavhengig av om situasjonen vi befinner oss i vedvarer eller ikke, sier leder Marte Øien i NSO.

