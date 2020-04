Høyere utdanning starter som normalt til høsten

NTB Innenriks

Det bekrefter forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) på spørsmål fra NTB.

– Til høsten må vi rett og slett se an smittesituasjonen. Men studiene starter opp. Noen forelesninger vil kanskje foregå på nett, noe vil foregå hjemme og noe samlingsbasert. Men det starter opp som normalt, sa Asheim under myndighetenes daglige pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Høgskolene og universitetene planlegger nå for ulike scenarioer – både for at undervisningen stort sett må foregå hjemme og for at man kan samles på skolene, ifølge Asheim.

– Vi er i tett dialog med utdanningssektoren om hvordan de ser for seg høsten. Skolene planlegger for dette hele veien, sa han.

Fredag legger Samordna opptak fram tallene for hvor mange som har søkt seg til høyere utdanning.

Regjeringen skal deretter vurdere om antall studieplasser skal økes. Dette vil de i så fall komme tilbake til i revidert nasjonalbudsjett, ifølge Asheim.

