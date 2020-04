Gjensidige kutter utbytte

NTB Innenriks

Selskapet opplyser at investeringsporteføljen er hardt rammet av nedgangen i aksjemarkedene, men at dette delvis motvirkes av et solid forsikringsresultat.

Allerede 20. mars besluttet styret i Gjensidige å trekke tilbake et forslag om utdeling av overskuddskapital som følge av pandemien, men nå kuttes også utbytteutbetalingen som opprinnelig ble beholdt.

– Beslutningen er basert på dialog med Finanstilsynet og den uttalte forventningen fra myndighetene om at finansinstitusjoner holder tilbake utbytte inntil den betydelige usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen er redusert, skriver selskapet i en pressemelding.

Mens resultatet for første kvartal var på minus 497 millioner i år, var det på over 3 milliarder kroner i samme periode i fjor.

– I fjor var resultatet før skatt for første kvartal sterkt påvirket av en gevinst på 1,6 milliarder kroner fra salget av Gjensidige Bank, opplyser selskapet.

Gjensidige opplyser at resultatet i første kvartal i år ble betydelig påvirket av negativ avkastning på investeringsporteføljen som følge av koronauroen i aksjemarkedene. Men det gikk bedre med forsikringsvirksomheten.

– Covid-19-pandemien hadde begrenset innvirkning på konsernets forsikringsresultat. Reiseforsikringskrav økte betydelig, men reassuransedekningen begrenset netto erstatningskostnader til 90,6 millioner, hvorav 60 millioner ble belastet konsernsenteret, skriver Gjensidige.

(©NTB)