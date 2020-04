Ekstrabevilgning på 200 millioner til vedlikehold av jernbanen

NTB Innenriks

– I en krevende tid for bygg- og anleggsnæringen er dette med på å holde hjulene i gang under koronahåndteringen, slik at dette er en vinn-vinn-situasjon, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Bane Nor har fordelt midlene til vedlikeholdsarbeid på disse strekningene: Bergensbanen, Nordlandsbanen, Ofotbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen, Sørlandsbanen, i tillegg til fornyelser på Østlandet og mindre fornyelsestiltak over hele landet.

Blant tiltakene er drenering av deler av underbygning, vegetasjonsrydding og bruvedlikehold.

