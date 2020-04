Asheim ber studenter planlegge for normal høst

NTB Innenriks

– Mange studenter skal starte å studere for aller første gang, og i den rare tiden vi lever i nå, så kan det være ekstra skummelt å flytte hjemmefra og til en helt ny by. Derfor har jeg i dag uttrykt til landets rektorer en klar forventning om at de skal ta spesielt godt imot nye studenter sier han.

Asheim ber alle studenter som har planlagt å studere etter sommeren, om å holde fast ved den planen.

– Takk ja til den studieplassen du blir tilbudt, søk studentbolig eller finn et bokollektiv. Rett og slett planlegg for at livet skal gå som normalt til høsten, lyder oppfordringen fra Asheim.

(©NTB)