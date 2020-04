Venstre tar dissens i regjering på deler av ny etterretningslov

NTB Innenriks

Partiet ga beskjed i regjering om avgjørelsen for flere måneder siden, skriver TV 2. NTB får bekreftet opplysningene.

Venstre står bak deler av loven, men tar dissens på det som omhandler digitalt grenseforsvar.

Det nye lovforslaget skal legges fram på en pressekonferanse onsdag.

Det opprinnelige forslaget ble ettertrykkelig slaktet da det var på høring i fjor vinter. Det var særlig forslaget om å gi Etterretningstjenesten fullmakter til å samle og lagre metadata om nordmenns nettrafikk som krysser landegrensene, som Venstre nå sier nei til, som også møtte motstand i høringsrunden.

Advarte mot masseovervåking

Datatilsynet mente forslaget kunne stride mot menneskerettighetene og innebære masseovervåking. PST, Advokatforeningen og en rekke andre instanser reagerte også sterkt.

Venstre forhandlet fram både i Jeløya-plattformen og Granavolden-plattformen rett til ta dissens i akkurat denne saken. Unge Venstre-leder Sondre Hansmark uttalte til NTB mandag at han forventet at Venstres medlemmer i regjeringen nå ville bruke denne retten.

Unge Venstre-lederen mener forslaget innebærer masseovervåking av norske innbyggere.

– Det høres kanskje ikke så veldig alvorlig ut, men det vil i praksis bety at alt vi gjør på sosiale medier, kan sees og lagres, for Facebook, Snapchat og Instagram og alt vi bruker i vår daglige kommunikasjon, krysser en eller annen form for landegrense, sier Hansmark.

– Blir fest i Kina og Russland

Etterretningssjef Morten Haga Lunde mener kritikken mot den såkalte tilrettelagte innhentingen er misforstått. I en kronikk i NRK i februar i fjor skrev han at borgernes vanlige kommunikasjon, som bruk av sosiale medier og søk på internett, aldri vil bli sett på eller på en annen måte behandlet av Etterretningstjenestens ansatte.

E-tjenesten mener muligheten til å overvåke grensekryssende nettrafikk er avgjørende for å holde tritt med trusselbildet og digitaliseringen av samfunnet.

– Det blir fest i enkelte spionbyråer i Russland og Kina hvis Norge velger bort å ha muligheten til tilrettelagt innhenting, uttalte Lunde til NTB i fjor.

– Utdatert lov

Unge Venstre-lederen sier han frykter at selv om Venstre tar dissens i regjering, så vil regjeringen få flertall ved hjelp av Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet på Stortinget.

Stortingsrepresentant Jette F. Christensen, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for Arbeiderpartiet, sier Ap må se lovforslaget før de kan vurdere det.

– Kontroll- og konstitusjonskomiteen ble enstemmige om forslaget om en ny lov, fordi vi trenger en oppdatert e-lov. Den vi har, er fra 1990-tallet, og de E-tjenesten skal beskytte oss mot, de forholder seg ikke til teknologi fra 1990-tallet. Siden den gang har også trusselbildet endret seg, og hensyn til personvern har fått større beskyttelse. Jeg forventer en lov som gjør E-tjenesten i stand til å gjøre jobben sin, samtidig som personvernet blir ivaretatt, sier Christensen.