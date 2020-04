Justisministeren advarer mot høy skogbrannfare

NTB Innenriks

– Det er i dag skogbrannfare rundt 100 steder over hele landet. Brannvesenet får stadig henvendelser om brann, og mye skyldes dessverre uvettig bruk av ild, sa justisminister Monica Mæland (H) under den daglige koronapressekonferansen tirsdag.

Ifølge Meteorologisk institutt er det nå stor skogbrannfare en flere steder der det ikke ligger snø i Viken, Innlandet, Agder og Vestfold og Telemark.

Også på Vestlandet er det meldt om lokalt stor gress- og lyngbrannfare i områder der det ikke ligger snø.

Anbefalingen er å være forsiktig med åpen ild da vegetasjonen lett kan antennes, og store områder kan bli berørt.

Den siste uken har det blitt meldt om skogbranner en rekke steder rundt om i landet. Tirsdag ettermiddag ble en jente fraktet med luftambulanse til Stavanger Universitetssykehus med brannskader etter en terrengbrann i Kvinesdal.

– Det er viktig at man unngår bruk av engangsgrill, og at man respekterer forbudet mot ild i skog og mark som ble innført 15. april og som varer til 15. september, sa Mæland under pressekonferansen.

