Jente brannskadd etter ulykke med kokeapparat i Kvinesdal

– Vi fikk først melding om at det var brann i gress og lyng. Da vi kom fram til stedet, viste det seg også at en jente var skadd, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Politiet mottok melding om terrengbrannen rundt klokken 12.30 tirsdag ettermiddag. Om lag 50 kvadratmeter med gress og lyng hadde tatt fyr. Brannvesenet meldte at brannen var under kontroll like før klokken 14.

Ifølge Fædrelandsvennen opplyste politiet om at en kvinne hadde blitt brannskadd som følge av brannen. Det viste seg senere at dette gjaldt en jente som hadde blitt skadd av brennbar væske, som hadde tatt fyr i forbindelse med matlaging.

Hun er fløyet med luftambulanse til Stavanger Universitetssykehus. Politiet vil ikke kommentere skadeomfanget.

