15-årige Oscar André Ocampo Overn ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor. Han døde en snau måned senere.

Faren erkjente straffskyld for selve drapet. I tillegg til å være tiltalt for drapet er faren tiltalt for seksuell omgang med sønnen, som var adoptert. 45-åringen erkjente straffskyld for noen, men ikke alle disse punktene.

