Ansatte evakuert etter brann i Moss

Tjukk og kraftig røyk steg opp fra søppelsorteringsanlegget etter at det ved 9-tiden begynte å brenne.

Operasjonsleder Ronny Samuelsen opplyser til NTB at flere ansatte på stedet ble evakuert. Noe senere ble det klart at ingen var meldt skadd, og at alle ansatte var gjort rede for.

Ifølge administrerende direktør Vidar Svenning Olsen i Ragn-Sells jobber det normalt seks-sju personer på stedet. Olsen sier til NRK at brannen startet inne på et transportbånd i bygget.

– Det har nok blitt kastet et eller annet som har tatt fyr, men vi vet lite akkurat nå, sier Olsen.

Tross tjukk røyk og en del flammer skal det ikke være eksplosjonsfare på stedet. Ifølge NRK skal de ansatte ved bedriften ha fjernet trykkflasker og bensin fra stedet da det begynte å brenne. Politiet oppfordrer de som kjenner røyklukt i området til å lukke vinduer og slå av ventilasjonsanlegg.

Også tidligere tirsdag brant det i området. Da brant det kraftig i en flermannsbolig like ved Mosseporten kjøpesenter. Det antas at ingen befant seg i bygget da det begynte å brenne. Politiet fikk beskjed om denne brannen klokken 7. 23.

