Tangen kjente hodejegeren som kontaktet ham

Kringlebotn leder den norske avdelingen til byrået Russell Reynolds, som ble brukt av Norges Bank til å finne Yngve Slyngstads arvtaker som sjef for oljefondet. Nicolai Tangen, som fikk jobben, opplyser at han kjente Kringlebotn både privat og gjennom at han selv hadde brukt ham til å finne ny direktør til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), som forvalter Tangens kunstsamling.

– Vi er ikke nære venner, men har truffet hverandre i enkelte sosiale sammenhenger, hovedsakelig fordi våre koner har noen felles venner. Harald var en av fire personer i Russell Reynolds som intervjuet meg, sier Tangen.

