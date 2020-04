Tangen ba om møte med oljefondssjefen etter luksustur

NTB Innenriks

Slyngstad var en av deltakerne på den mye omtalte konferansen Tangen arrangerte i Philadelphia i USA i november i fjor, hvor en rekke samfunnstopper fikk påspandert reise og overnatting.

I januar i år, over to måneder før Tangen ble utnevnt til ny oljefond-sjef, ba han om et møte med sin forgjenger om stillingen. Ifølge Dagens Næringsliv skrev han følgende i en epost til Yngve Slyngstad:

«Jeg lurte på om jeg kunne spørre deg om en liten tjeneste? Dine sko som leder av Nbim blir veldig vanskelig å fylle, men noen må jo forsøke, og vi var så vidt innom dette i Philadelphia. Hadde du hatt 30 min på et tidspunkt for å fortelle meg hva jobben innebærer med politiske føringer, muligheter og den slags?».

Nbim står for Norges Bank Investment Management og er avdelingen i Norges Bank som forvalter oljefondet (Statens pensjonsfond utland).

Ble ikke besvart

På tidspunktet da eposten ble sendt, hadde Tangen allerede vært inne til et sonderingsmøte i desember med hodejegerfirmaet Russel Reynolds, hvor det først ble klart at han kunne være en mulig kandidat til jobben. Tangen sier at det ikke var han som kontaktet Russell Reynolds.

Han forklarer eposten til Slyngstad slik:

– I januar kontaktet jeg en rekke personer i Norge som kunne gi nyttige innspill til mine forestående intervjuer. Jeg klarerte med Norges Banks rådgiver at det var ok å gjøre intervjuforberedelser på denne måten, da rekrutteringsprosessen var offentlig kjent gjennom stillingsannonsering. Min emailforespørsel til Yngve Slyngstad ble ikke besvart av ham og vi møttes heller ikke, skriver Tangen i en epost til DN.

Snakket sammen i USA

Tangen har sagt til NRK at han og Slyngstad hadde én samtale på seminaret i Philadelphia hvor de snakket i «ganske generelle termer» om viktigheten av oljefondet i Norge og hvor viktig det var at fondet skulle få en god ledelse.

– Men han oppfordret meg ikke til å søke, og vi snakket ikke om meg som en potensiell kandidat. Etter det har vi ikke snakket sammen før etter at jeg ble utnevnt.

Tangen understreker at de som tok beslutningen om ansettelsen, ikke var med på turen, og at seminaret ble planlagt flere år i forveien.

