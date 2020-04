Namsfogden frykter dobling inkassosaker

NTB Innenriks

– Særlig i den spesielle situasjonen vi er i nå der så mange plutselig står uten arbeid og helt uforskyldt kan få betalingsproblemer, sier Dey til Dagens Næringsliv.

Regjeringen har vedtatt å framskynde endringer i inkassoloven på grunn av koronakrisen. Ett av forslagene er å halvere i gebyrer og salærer i inkassosaker under 2.500 kroner. For saker over 50.000 kroner foreslås det et kutt på 10 prosent av gebyret.

Namsfogden Oslo, Asker og Bærum mener man burde redusert mer i de store kravene, fordi de høye inkassosatsene gjør det vanskelig for folk å komme seg på beina igjen.

Over 430.000 er for tiden arbeidsledige i Norge.

I fjor gikk 45 prosent av inkassosakene til namsmannen, som bestemte lønnstrekk eller pant i eiendeler på vegne av kreditor, skriver DN.

– Med mange arbeidsledige som ikke greier å betale regningene sine, så er det ikke helt fjernt å tenke at kanskje ti prosent av sakene i inkassosystemet ikke løser seg og vil måtte sendes til namsmannen. Da vil namsmannen ende opp med rundt 100 prosent økning av saker, sier Dey.

