Kronprinsessen holdt videomøte med lærere

NTB Innenriks

Kronprinsparet har i likhet med andre foreldre fått prøve seg som lærere på hjemmebane den siste tiden.

– Det sitter nok mange foreldre hjemme som er veldig takknemlige over innsatsen deres under disse ukene med hjemmeundervisning. Mange har nok fått enda større respekt for yrket deres, og hvor viktig dere er for barna, foreldre og for hele samfunnet, sa kronprinsessen under videomøtet med lærerne Siri Skjæveland Lode på Jæren, Monica Andreassen i Tromsø og Simen Spurkland i Bærum mandag.

Kronprinsesse Mette-Marit skrøt av innsatsen til landets lærere.

– Vi er så imponert over hvordan lærere rundt i hele landet har håndtert en krevende og akutt omstilling, sa hun.

Mens mange elever trives med den nye, digitale læreformen, savner flere undervisningen på skolen og den sosiale kontakten, fortalte lærerne under møtet.

Siri Skjæveland Lode er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og forteller at de har fått inn meldinger fra lærere som er bekymret for å ikke ha den daglige kontakten i klasserommet.

De er nå glade for at skolene gradvis åpnes igjen.

Mandag starter elever på 1.–4. trinn på skolen.

