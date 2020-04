Avinor setter milliardprosjekter på vent på grunn av koronakrisen

NTB Innenriks

Avinor, som sliter med tomme fly og påfølgende inntektstap, revurderer nå hvilke prosjekter som skal gjennomføres, skriver NRK.

– Både avgiftsinntektene og de kommersielle inntektene faller i takt med bortfallet i trafikken, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Han sier at listen over hvilke prosjekter som må settes på vent, er «dynamisk og vurderes fortløpende». Likevel nevner han at utvidelsen av den nye terminalen i Tromsø og Trondheim vil bli påvirket.

Det vil også få konsekvenser for utvidelsen av Non-Schengen-terminalen på Oslo lufthavn, samt et nytt tårnsystem på samme flyplass. I tillegg påvirkes byggingen av den nye lufthavnen i Bodø.

