Vi treffer flere og beveger oss mer tross koronatiltakene

Mens vi den første uken reduserte reisene våre med 65 prosent, lå reduksjonen onsdag 15. april på 34 prosent, ifølge Telenor. Statens vegvesen forteller også at trafikken har tatt seg opp, mens analysebyrået Opinion viser at andelen av oss som unngår sosial kontakt har falt med ti prosentpoeng. Det skriver NRK.

– Det viser det man kanskje kan frykte, at nå tenker mange at det verste er over og at man kan begynne å slakke av igjen, sier assisterende direktør Geir Stene-Larsen i Helsedirektoratet.

