Til NTB opplyser operasjonsleder Erik Gunnerød at det er snakk om to personer på to forskjellige motorsykler som begge havnet utfor veien.

Det ble sendt to luftambulanser til stedet.

En av motorsyklistene skal være kritisk skadd.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 2.52.

