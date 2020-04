Mange tror det blir vanskelig å komme tilbake i jobb etter koronakrisen

NTB Innenriks

Det viser en undersøkelse TV 2 har gjennomført. Nesten en av tre spurte oppgir at det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de ikke vil kunne betale regningene sine de neste tre månedene.

Fire av ti svarer «vet ikke» på spørsmål om de tror at de tilbake i jobb om seks måneder. 8 prosent svarer «nei», mens 52 prosent svarer «ja». 58,5 prosent oppgir at de er bekymret eller svært bekymret for sin økonomiske fremtid.

12. mars, den dagen regjeringen innførte de omfattende smitteverntiltakene, var det 65.000 arbeidsledige i Norge. På under en måned økte tallet til over 430 000.

Før påske ba TV-kanalen personer som har blitt permittert, oppsagt eller mistet inntekt, om å delta i en spørreundersøkelse. 2.126 har svart på spørsmålene. Svarene i undersøkelsen er innhentet i perioden 8.–16. april 2020.

Utvalget består av personer som oppgir at de har blitt permittert eller oppsagt, samt frilansere, næringsdrivende og andre som oppgir at de har mistet mer enn 50 prosent av inntekten sin som følge av koronapandemien.

