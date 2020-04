Foreldre flest er klare for skoleåpning

NTB Innenriks

72 prosent svarer ja, 10 prosent sier nei og 19 prosent vet ikke eller er usikre, viser tall fra spørreundersøkelsen Norsk koronamonitor.

– Tendensen dag for dag er at færre foreldre med barn i skolen er usikre på hva de vil gjøre og i stadig større grad sier ja til å sende barn tilbake til skolen, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Askheim viser til at hver tiende forelder i øyeblikket likevel sier nei til å sende barn tilbake til skolen ved første mulighet, samt at enda flere er usikre. Likevel virker det som om de usikre de siste dagene tenderer til å konkludere med å sende barna tilbake til skolen.

Alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler ble stengt her i landet 12. mars. Men seks uker senere, den 27. april, vil skolene åpne for elever fra 1. til 4. trinn. SFO vil også åpne dørene, og videregående skoler åpnes for yrkesfagelever.

