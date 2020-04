NTB Innenriks

– Åpenhet er et viktig virkemiddel for å hindre misbruk og sikre at ordningen har legitimitet, sa Jan Tore Sanner (H) på pressekonferansen om ordningen fredag kveld.

Det er Skatteetaten som skal forvalte kompensasjonsordningen til bedrifter, og som har ansvar for forsvarlig forvaltning og etterkontroll.

Lørdag 18. april kan bedrifter som av staten har blitt pålagt å stenge, søke om kompensasjon. Mandag 20. april kan øvrige bedrifter og selskaper levere sine søknader.

