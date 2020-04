NTB Innenriks

Justisminister Monica Mæland (H) sa på regjeringens pressekonferanse fredag at tallet for ordensforstyrrelser viser at folk oppfører seg, men at det er bekymringsfullt at seksuallovbrudd ikke blir anmeldt.

– Jeg oppfordrer alle til å ta en telefon til dem de kjenner som ikke har det så bra, sa statsråden.

