Ny langtidsplan: Forsvarssjefen får ikke det han ville ha

NTB Innenriks

En budsjettøkning på 2 milliarder kroner i året over åtte år, med et realnivå som ligger 16,5 milliarder kroner høyere i 2028 enn i år.

Det er løftet i regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret.

Planen betyr i realiteten at regjeringen de neste årene vil prioritere forsvar enda sterkere opp mot andre budsjettområder, fastholdt statsminister Erna Solberg (H) da hun presenterte planen sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fredag ettermiddag.

– Det gjør vi selv om vi vet at det blir trangere offentlige budsjetter i årene som ligger foran oss, sa Solberg.

–Vi legger opp til fortsatt opptrapping i forsvarsbudsjettene med samme takt som i forrige plan, sa hun.

Flere soldater

Forslaget betyr blant annet at bemanningen i Forsvaret skal trappes opp de neste åtte årene.

Antallet årsverk skal økes med 500 innen 2024 og ytterligere 2.000 innen 2028.

Også antallet vernepliktige skal økes, med 700 fram til 2024 og ytterligere 3.000 fram til 2028.

Men forslaget ligger under det nivået forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ba om da han la fram sitt fagmilitære råd i fjor. I rådet la Bruun-Hanssen fram fire ulike alternativer for forsvarsministeren.

Selv det minst ambisiøse av disse fire ville ha gitt en personelløkning på 4.000 ansatte innen 2028.

Nye helikoptre og stridsvogner

En diskusjon som har gått høyt i mange år, er behovet for helikopterkapasitet i Hæren, spesielt i nord.

I langtidsplanen svarer regjeringen på dette med et løfte at det fra 2024 skal anskaffes helikoptre til spesialstyrkene, men at disse også skal kunne benyttes av Hæren. Det ligger fast at noen av helikoptrene vil være i Nord-Norge og majoriteten i sør, hvor spesialstyrkene holder til.

Regjeringen varsler samtidig at Brigade Nord skal styrkes til å bli en mekanisert brigade med fire bataljoner, med tyngdepunkt i indre Troms.

Det skal også investeres i nye stridsvogner fra 2025.

Med denne planen vil Norge totalt sett oppfylle Natos styrkemål, ifølge regjeringen.

Ingen ny fregatt

Sjøforsvaret må fram mot 2028 belage seg på at dagens materiell må holde ennå noen år.

Regjeringen foreslår å forlenge levetiden til de eldre ubåtene i Ula-klassen fram mot at nye ubåter kommer først på 2030-tallet.

De fire fregattene skal «driftsoppdateres», og både minerydderne og korvettene levetidsforlenges. Som kjent mistet Norge en fregatt da KNM Helge Ingstad havarerte i 2018, og det vil ikke bli kjøpt inn noen ny fregatt for å erstatte denne.

I stedet vil regjeringen gå i gang med en ny fartøystruktur for Sjøforsvaret, et arbeid som skal være sluttført fram mot 2024.

Det er ikke lagt opp til basenedleggelser i denne langtidsplanen.

Nærmere Natos pengemål

Natos mål er at alle allierte skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar.

Etter gjeldende prognoser ville dette målet ha blitt nådd i 2028 med den planen som nå er lagt fram. Men nå ligger BNP an til å falle kraftig på grunn av koronakrisen.

Det kan ifølge forsvarsministeren føre til at målet nås mye raskere.

Saken går nå til Stortinget, der regjeringen vil trenge støtte fra opposisjonen for å få langtidsplanen igjennom.