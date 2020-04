Musikkorpsene fornøyd med at de får spille og marsjere på 17. mai

NTB Innenriks

– Vi har vært veldig spente på om korpsene og drillerne i det hele tatt skulle få spille en rolle på 17. mai. Det er sånn at folk regner dette som vår dag. Men det er en spesiell tid, og vi er glade for at vi får delta, sier generalsekretær Karl Ole Midtbø til NTB.

Korpsene får spille og marsjere på nasjonaldagen, men med to meters avstand i alle retninger. Musikantene har respekt for alle smitteverntiltakene som skal gjøres, sier Midtbø.

Han advarer samtidig mot at korpsene nok ikke vil være helt topptrent på marsjering i år, siden all trening og øving fortsatt vil skje under spesielle forhold, med maks fem av gangen.

– Plutselig å skulle marsjere uten å ha trent på forhånd kan gjøre det vanskelig å holde avstanden til musikanten foran. Det er heller ikke så mange gater hvor man kan få en veldig god oppstilling for marsjering, sier generalsekretæren.

Han oppfordrer til kreativitet og peker på at det noen steder kan være bedre å stå i ro og spille, og slik ha god kontroll på avstanden.

– Vi kan likevel glede mange folk med musikk. Etter forholdene tror jeg det skal gå greit, sier han.

