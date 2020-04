Korforbundet: 17. mai-nyheter kan skape optimisme

NTB Innenriks

– At vi kan øve i mindre grupper og bidra på 17. mai-feiringen, det kan være med på å skape optimisme, sier han til NTB.

Mæhle understreker at smitteverntiltakene i forbindelse med koronavirusutbruddet har ført til en vanskelig vår for korene i Norge. De har måttet avlyse konserter og har ikke kunnet møtes for å øve.

Flere kor har fått store økonomiske utfordringer, og regjeringens krisepakke til kulturlivet har ikke truffet korene så godt som korforbundet hadde ønske om.

– Kompensasjonsordning dekker bare billettinntekter og kontingenter. Dugnadsinnsats, loddsalg, salg av mat og drikke på arrangementer, som er en stor inntektskilde for mange kor, dekkes ikke, sier han.

Mæhle legger til at korene i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i mai, trenger en krisepakke som treffer det frivillige kulturlivet bedre.

