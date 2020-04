Høie setter inn sivilt luftambulansehelikopter i Kirkenes

NTB Innenriks

– Forsvarets helikopter vil stå i Kirkenes fram til 15. juli, men det er nødvendig å trygge befolkningen i Øst-Finnmark også etter dette, sier statsråden i en pressemelding.

Der forteller han at de regionale helseforetakene har fått i oppdrag å sørge for at Luftambulansetjenesten etablerer en fast løsning med et sivilt helikopter med base i Kirkenes innen 15. juli.

Et sivilt helikopter plassert i Kirkenes vil sikre ambulanseberedskapen i Øst-Finnmark i den situasjonen vi nå er i, heter det i meldingen fra regjeringen.

