Fire sykehjemsbeboere i Oslo friskmeldt

Beboerne på Økernhjemmet ble bekreftet smittet i midten av mars og ble friskmeldt fredag.

– Friskmeldingen ble markert for beboere og medarbeidere på Økernhjemmet på en dag der vi også minnes de to beboerne som dessverre døde i mars etter at de var bekreftet smittet, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten i en pressemelding sent fredag kveld.

Det er nå ingen bekreftede smittetilfeller blant beboerne på sykehjemmet, men Økernhjemmet er ikke erklært smittefritt da det fortsatt er medarbeidere som er i hjemmeisolasjon grunnet smitte.

