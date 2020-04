Ulovlig genmodifisert godteri trekkes fra markedet

NTB Innenriks

Produktet er innført fra Sverige og distribuert via en grossist til et utvalg butikker i Sør-Norge. Importøren har trukket tilbake produktet etter at Mattilsynet fant godteriet i en butikk, opplyser Mattilsynet på sine nettsider.

Varen er merket «Gotta-hav grape» og «Seriously strawberry». Virksomheten som trekker varene tilbake, er Godtesjuk AS.

Lignende produkter har tidligere blitt trukket tilbake av andre virksomheter. Personer som har kjøpt produktet og ikke ønsker å bruke dem, kan levere dem tilbake til butikken.

Ingrediensene som kan være genmodifisert i dette produktet, er dekstrose, sukker og maissirup. Ingen genmodifiserte næringsmidler er godkjent i Norge.

