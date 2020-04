NTB Innenriks

– Vi tror at motstanden mot appen hadde blitt så stor, at jeg tror det er bedre at vi gjør dette frivillig, sa hun under pressekonferansen torsdag ettermiddag.

– Også er vi et land der vi tenker at det er bedre at folk er med på ting, la hun til.

Statsministeren brukte også anledningen til å understreke at personer som er smittet, har plikt til å opplyse om alle man har møtt i perioden man var smittsom.

