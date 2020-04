Sanner vil fylle koronagapet med midler fra oljefondet

NTB Innenriks

Ifølge E24 viser anslagene så langt at regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner (H) har et gap på 201 milliarder kroner som skal fylles på statsbudsjettet for i år etter at utgiftene har økt og inntektene har skrumpet på statens kontoer.

Det er stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) som har spurt Sanner hvor de midlene skal hentes fra, om staten har tenkt å låne dem noe sted eller om de skal bruke opp egne oppsparte midler.

Ifølge E24 svarer Sanner at det tross mulighet for historisk billige lån vil bli snakk om å bruke midler fra oljefondet. I svaret henviser Sanner til loven som styrer Statens pensjonsfond (offisielt navn på summen av oljefondet og folketrygdfondet), der hovedregelen er at staten ikke skal lånefinansiere utgiftene på statsbudsjettet så lenge det er penger i oljefondet.

