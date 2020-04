Helseministeren: – Digital kompetanse gir oss et fortrinn

NTB Innenriks

Norge er et samfunn med høy tillit og høy digital kompetanse. Det er et fortrinn som gjør det mulig for et lite land å gjøre mye. Det sa helseminister Bernt Høie (H) på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen torsdag.

Der ble mye tid viet til den nye smittesporingsappen Smittestopp. Appen har som formål å gi myndighetene informasjon om utviklingen av smitteutbruddet, samtidig som brukeren selv blir varslet dersom man kan ha blitt eksponert for koronaviruset.

– Smittestopp er mer enn et verktøy som gjør det enklere å stoppe smitte, og det er et verktøy som egner seg godt for oss og vårt land, sa statsråden.

Han la til at han tror mange er åpne for å bruke digitale verktøy for å spore og stoppe smitte. 64 prosent er positive til appen, viser en ny meningsmåling. 56 prosent svarer at de sannsynligvis vil laste den ned og ta den i bruk, mens 16 prosent er negative.

Høie trakk fram at alle dataene i appen blir slettet etter 30 dager, og at selve appen blir slettet i desember.

